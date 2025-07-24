Sorgun'da 'Sağlık Evinizde' Projesi ile 240 Vatandaşa Evde Sağlık Hizmeti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, "Sağlık Evinizde" projesi kapsamında 240 vatandaşa evlerinde sağlık hizmeti sunuldu.

Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Onur Türkön, AA muhabirine, şimdiye kadar 166 hanede 240 kişiye ulaşıldığını belirterek, reçete yazımı, aile hekimine yönlendirme, evde sağlık hizmeti ve aile hekimine ulaşamayan vatandaşların durumunun ilgili hekimlere iletilmesi gibi işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yapılan çalışmanın yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmadığını belirten Türkön, aynı zamanda vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki güveni pekiştirdiğini belirterek, "Sosyoekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaşıp onların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını yerinde karşılayabilmek, kamu hizmetinin en temel ve en insani boyutudur. Bu çalışmamız, sadece reçete yazmak ya da yönlendirme yapmak değil, aynı zamanda devletin şefkat elini hissettirmek anlamı da taşıyor. Emeği geçen sağlık çalışanlarımıza ve bu imkanı bizlere sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Türkön, projenin en önemli hedeflerinden birinin de benzer saha ziyaretlerini periyodik hale getirerek, ihtiyacı olan her bireye ulaşmak olduğunu kaydetti.