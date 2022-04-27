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Sorgun'da park halindeki otomobil yandı

AA - Şahin Özmen - Güncel
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çay Mahallesi'nde İsmail Atık'a ait park halindeki 66 ABA 184 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda aracı saran alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

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