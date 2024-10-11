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Sorgun'da Özel Çocuklar El Sanatları Eğitimi Alıyor

Sorgun'da Özel Çocuklar El Sanatları Eğitimi Alıyor
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde açılan el sanatları merkezinde özel çocuklar, çeşitli sanat dallarında eğitim alarak kendilerini geliştiriyor. Belediye Başkanı Ekinci, haftada 3 gün düzenlenen kurslarda çini, çanta yapımı ve ebru sanatı eğitimlerinin verildiğini açıkladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından açılan el sanatları merkezinde özel çocuklar el sanatı öğreniyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, el sanatları merkezinde 12 çocuğun değişik sanat dallarını öğrenerek, kendini geliştirdiğini söyledi.

Kursların belediye tarafından hazırlanan Avrupa Birliği projesi kapsamında verildiğini ifade eden Ekinci, "Haftanın 3 günü el sanatları atölyemize gelen çocuklarımıza çini, çanta yapımı ve ebru sanatı eğitimi veriliyor. Ayrıca çocuklarımıza müzik ve yüzme eğitimleri de veriliyor." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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