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Sorgun'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

AA - Şahin Özmen - Güncel
Sorgun'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Sorgun Yeşilöz Mahallesi Kerkenes Sitesi önünde park halinde duran Kazım Bağcı'ya ait otomobilin motor kısmına yılan girdi.

Yılanın girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkararak, doğaya salıverdi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

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