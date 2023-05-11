Sorgun'da öğrencilere AYT ve TYT hazırlık kampı düzenlendi

Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi tarafından AYT ve TYT sınava hazırlanan öğrencilere kamp düzenledi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen hazırlık kampına tüm öğrencilerin katılım sağlamasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Devamsızlık muafiyetine rağmen öğrencilerin eksiksiz olarak kampa katılmalarının sınavlardaki başarı oranını artıracağını ifade eden Öcal, "Hazırlık kampımız 3 hafta sürecek. Bu dönemde bakanlığımızın gönderdiği yardımcı kaynak kitaplardan konu tekrarı ve soru çözümleri yapılacak. 22 Mayıs'tan itibaren de hafta içi her gün deneme kampı başlayacak. Bu kampımızda 3 hafta sürecektir. Bu kampların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.