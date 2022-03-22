Sorgun'da mahalleler arası futbol turnuvası düzenlenecek

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sorgun'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Mahalleler Arası 19 Mayıs Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile yaptıkları görüşmede, eski mahalle maçlarını tekrar yaşatmak, gençleri kötü alışkanlıklardan ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak amacıyla futbol turnuvası düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Tunçer, turnuva başvurularının mahalle muhtarlıklarına yapılacağını belirterek, "Maçlar 11'er oyuncu ile stadyumda oynanacak. Turnuvamıza 2003-2008 arası doğumlular katılabilecek. Turnuva statüsü katılacak takım sayısına göre belirlenecek. Takım sayısı yeterli olursa maçlar iki grup, olmazsa eleme usulü oynanacak. 9 Mayıs'ta başlayacak turnuvamız, 19 Mayıs'ta final karşılaşmasıyla sona erecek." dedi.