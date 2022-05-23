Sorgun'da kitap okuma yarışması düzenlendi - Haberler

Sorgun'da kitap okuma yarışması düzenlendi
AA - Şahin Özmen - Güncel
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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencileri arasında "Okumak Güzeldir" konulu kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.
Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencileri arasında "Okumak Güzeldir" konulu kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.
Milli Egemenlik Ortaokulunda gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler kendilerine dağıtılan kitaplardan, bir saat boyunca okudukları bölümlerden sorumlu tutuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, yarışma öncesi kurulan komisyonun öğrencilere okudukları bölümlerden sorular yönelttiğini söyledi.
Sınavda başarılı öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini aktaran Öcal, "Yarışmamızda birinci öğrencimize çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye tablet hediye edilecek." dedi.
Öcal, sınava katılan öğrenci ve görevli öğretmenlere teşekkür etti.
AA / Şahin Özmen - Güncel