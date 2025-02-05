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Sorgun'da Kan Bağışı Seferberliği

Sorgun'da Kan Bağışı Seferberliği
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar, Yozgat Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılıyor. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, 3-21 Şubat tarihleri arasında hedefin 1000 ünite kan toplamak olduğunu duyurdu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, AA muhabirine, Yozgat Kan Merkezi işbirliğiyle kan bağışı aracının 3-21 Şubat arasında Sorgun'da kalacağını ve bu süre içinde 1000 ünite kan toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Hafta içi her gün Şakir Efendi Meydanı'nda konuşlandırılan araçta vatandaşların kan bağışı yapabileceğini belirten Türkön, "Sorgun, Yozgat genelinde en fazla kan bağışı yapılan ilçelerden biri olarak öne çıkıyor. Kan bağışı, insan hayatını kurtarmanın en kolay yollarından biridir. Bağışlanan her ünite kan, birçok hastanın sağlığına kavuşmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Tuba Aksan Yıldız ise düzenli kan bağışının, acil durumlarda ihtiyacı karşılamak için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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