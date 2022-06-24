Sorgun'da imalat sanayi finansman destek programı anlatıldı Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde, imalat sanayi finansman destek programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde, imalat sanayi finansman destek programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Oda binasındaki toplantıda konuşan Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, program kapsamında oda üyelerinin faizsiz makine desteğinden faydalanacağına inandığını söyledi. ORAN Kalkınma Ajansı İmalat Sanayinde Dönüşüm Birim Başkanı Serdar Arslan da programın sağladığı avantajları anlattı. Toplantıya, oda üyeleri katıldı. AA / Şahin Özmen - Güncel Üzeyir Arslan Güncel Haberler

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