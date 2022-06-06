Sorgun'da halk oyunları şenliği düzenlendi - Haberler

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 45 okulun katılımıyla halk oyunları şenliği düzenlendi.

Şakir Efendi Meydanı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, birçok değişik yörenin halk oyunlarının sergilendiği güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Öcal, değişik yörelerin folklorunun tanınması açısından bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Bizim düğünlerimiz, eğlencelerimiz halaysız ve oyunsuz olmaz. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerekli. Bunu da ancak böyle etkinliklerle gerçekleştirebiliriz. Bugün şenliğimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Tüm folklor ekiplerine ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından folklor ekipleri halk oyunları gösterisi sundu.

Şenliğe, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve vatandaşlar katıldı.