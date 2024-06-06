Üye Girişi
Haberler

Sorgun'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi. Serginin açılışını Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve İlçe Müftüsü gerçekleştirdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndaki serginin açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Akbolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak ve İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından yapıldı.

Koçak, Halk Eğitim Merkezi olarak her yıl 400'e yakın kurs açtıklarını belirterek, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen serginin 3 gün süreceğini ifade etti.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi olarak 5 bin 898 kursiyere eğitim verdiklerini dile getiren Koçak, "2023-2024 eğitim öğretim yılında 73 alanda 378 kurs açtık. Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Sorgun Kültür Eğitim Güncel Haberler

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

 Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title