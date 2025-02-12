Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos

Sorgun'da Güvenlik Önlemleri Toplantısı Yapıldı

Sorgun'da Güvenlik Önlemleri Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, kamu güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, okul güvenliği ve kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi konular ele alındı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde güvenlik önlemleri toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Alper Kon, İlçe Emniyet Müdürü Eyüp Bayırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve ilçede görevli diğer kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Aydın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kurum müdürleri ile okul güvenliği, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kamu binalarında yaşanabilecek yangınlara karşı alınması gereken önlemler başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önlemleri görüşmek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Doğal afetler veya diğer acil durumlar karşısında alınacak önlemleri önceden belirlemenin, can ve mal güvenliğini sağlamak açısından kritik önem taşıdığını kaydeden Aydın, "Toplantımızda, kamu binalarından hizmet alan vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olabilecek olaylara karşı her türlü tedbirin alınması ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gibi kararlar da alındı. Bu toplantı, sorumluluk bilincini artırmak ve güvenlik kültürünü daha da güçlendirmek adına önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
img

Avrupa'nın göbeğinde büyük skandal
img

FIFA'dan devrim gibi karar
img

Arkeologlar, "vampire dönüşmesin" diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

Cani babanın yüzünde vahşetin izleri
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.