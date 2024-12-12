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Sorgun'da Gençlere Şükretme Eğitimi Verildi

Sorgun'da Gençlere Şükretme Eğitimi Verildi
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Sorgun İlçe Müftülüğü, gençlere 'Rabbimizin nimetleri' konulu bir eğitim düzenleyerek, şükretmenin önemi üzerinde durdu. Müftü İsa Yaykın, gençleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla yapılan faaliyetlerin önemini vurguladı.

Sorgun Müftülüğünce gençlik faaliyetleri kapsamında gençlere, "Rabbimizin nimetleri" konulu eğitim verildi.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Yazlak Mahallesi Kur'an Kursu öğreticisi Ayşe Zeytun tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, Allah'ın insanların ihsan ettiği nimetlere karşı nasıl şükretmeleri gerektiği konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Bu tür eğitimlerle gençlerin gönül kapılarını açmaya çalıştıklarını vurgulayan Yaykın, "Her Müslüman, Rabbimizin verdiği nimetlere şükretmelidir. Özellikle gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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