Sorgun'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilerek 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Bulvarı mevkisinde bir sürücünün drift yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden otomobil sürücüsünü tespit etti.

Sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
