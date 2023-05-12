Sorgun'da depremzede öğrencilerle veteranlar futbol maçı yaptı

Sorgun Belediyesinin düzenlediği programda Sorgun Veteranlar Futbol Takımı ile depremzede öğrenciler arasında oynanan maç 3-3 bitti.

İlçe stadyumundaki maçta Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yaptığı açıklamada, depremzede ailelere ve çocuklara yaşadıkları zor durumu bir nebze olsun unutturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ekinci, ilçe adına güzel organizasyon olduğunu ifade ederek, "Sorgun Vetaranlar takımına karşı öğrencilerimizin oluşturduğu takım mücadele etti. Maç 3-3 berabere sonuçlandı. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Maç sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.