Sorgun'da çiftçilere 'Arpa yaprak yanıklığı' uyarısı

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, çiftçilere "Arpa yaprak yanıklığı" hastalığına karşı ekili alanları kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Canbolat, AA muhabirine, bitkide enfeksiyonun 4-25 derece arasında ve yağışlı havalarda oluştuğunu belirterek, hastalığın verim kaybına neden olduğunu söyledi.

Hastalık belirtilerinin bitkide önce gri yeşil, mavimsi bir renkte oval ve düzgün olmayan yağlımsı lekeler şeklinde ortaya çıktığını anlatan Canbolat, "Çiftçimiz tarlasını kontrol etsin, bu tür belirtiler varsa ilaçlanması gerekiyor. Çiftçimiz, hastalık belirtisini görüp karar veremiyorsa ilçe müdürlüğümüze başvurarak bizden teknik destek alabilir." dedi.