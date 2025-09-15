Sorgun'da Anız Yakan Kişiye Para Cezası

Haberler

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anız yaktığı tespit edilen M.Ö'ye 2 bin 953 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde anız yakıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

M.Ö'ye 2 bin 953 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
