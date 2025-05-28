Sorgun'da Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesi ile Okul Bahçesi Çiçeklendi

Sorgun'da Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesi ile Okul Bahçesi Çiçeklendi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 'Ailemle Eğitim Yolculuğu' Projesi çerçevesinde, öğrenciler ve veliler okul bahçesini çiçeklerle donatarak etkinlik gerçekleştirdi. Proje, ailelerin eğitim sürecine katılımını artırmayı hedefliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Ailemle Eğitim Yolculuğu" Projesi kapsamında, öğrenci ve veliler okul bahçesini çiçeklerle süsledi.

Sorgun Agahefendi İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 30 öğrenci ve velisi okul bahçesini çeşitli çiçeklerle donatarak renkli bir görüntü oluşturdu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğu Projesi" çerçevesinde hayata geçirildiğini belirtti.

Öcal, projeyle ailelerin eğitim sürecine daha etkin katılımının sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklarımızın zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönden çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla hazırlandı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanan bu projeyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek, çocuklarımızın sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanıyor."

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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