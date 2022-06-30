Sorgun'da 25 köyde kilit parke çalışması sürüyor

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğünün köylerde başlattığı kilit parke çalışmaları sürüyor.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, AA muhabirine, 25 köy içi yolunda kilit beton parke yapılmasını planladıklarını ve çalışmaların başladığını söyledi.

Nüfus kriterleri baz alınarak köylerin sıraya konulduğunu, yapılacak kilit parke ile 25 köyün daha çamurdan kurtulacağını ifade eden Kazar, "Kilit parke çalışmalarının maliyeti 3 milyon 100 bin liradır. Ayrıca yoğun yağış sebebiyle ulaşımda sorunlar yaşanan arazi yollarında da çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde çiftçimiz arazisine daha rahat gidip gelebilecektir." dedi.