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Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni Düzenlendi

Sorgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni Düzenlendi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende öğrenciler geleneksel dans ve folklor gösterileri sergiledi, ödüller verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul müdürü Tahsin Akdeniz'in konuşma yaptığı törende, çeşitli dans ve folklor gösterileri sergilendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, protokol ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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