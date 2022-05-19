Sorgun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Sorgun Spor Salonu'nda devam etti.

Törende konuşan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tuncer, 19 Mayıs'ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından tekvando, jimnastik, tekerlekli sandalye basketbol ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Müzik şöleninin ardından tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.