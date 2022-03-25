Sorgun Belediyesinden kuru peyzaj çalışması

Sorgun Belediyesi, kuru peyzaj yöntemiyle dekoratif çevre düzenlemesi yapıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçe merkezini hem estetik bir görünüme kavuşturacak hem de tasarruf sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ekinci, yeşil alanlarda damla sulama yöntemiyle önemli ölçüde sudan tasarruf sağladıklarını, şimdi de kuru peyzaj uygulamasıyla tasarruf oranını daha da artıracaklarını belirterek, "Rekreasyon alanlarında az su isteyen bitki ve çiçeklerin dikimine ağırlık veriyoruz. Özellikle kurak geçen birkaç yıldan sonra mevcut suyumuzu en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Peyzaj, şehirlerin görünümü için çok önemli ama bunu da en mantıklı şekilde yapmak zorundayız." dedi.

Kuru peyzaja ağırlık verdiklerini ifade eden Ekinci, "Güneşin az olduğu, araç egzozlarının fazlaca kirlettiği yerlerde bitkileri defalarca dikmemize rağmen sonuç alamıyoruz. Biz bunun yerine kuru peyzajı başlattık. Bir kere yapılan ve görseli olan, sulama ve bakım masrafını minimuma indiren ve ekonomik katkı sağlayan bir uygulama bu. Bundan sonra renkli taşlar ve ağaç kabuğu gibi tamamen doğal materyallerden oluşan malzemeleri kullanacağız. Şehrimiz hem güzel gözükecek hem de ekonomik yönden tasarruf elde edeceğiz." diye konuştu.