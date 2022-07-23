Sorgun Belediyesi Olta Balıkçılığı Turnuvası başladı

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen "Olta Balıkçılığı Turnuvası" başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, turnuva sonunda dereceye giren yarışmacıların ödüllendirileceği söyledi.

Ekinci, turnuvanın 2 gün süreceğini belirerek, "Mükremin Göleti'nde yapılan turnuvada katılımcılar isterlerse piknik de yapabilecekler. Bu turnuvada kamp çadırı olan katılımcılar gece de konaklayabilecekler. Çeşitli etkinliklerin de yapılacağı turnuvamızda en büyük balığı tutan yarışmacıya 1000 lira, ikinciye 500, üçüncüye 250 lira ödül verilecek. Turnuva süresince çocuklar için de etkinlikler düzenlenecek." dedi.