Sorgun Belediyesi her gün 500 kişiye iftar yemeği verecek

Sorgun Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla iftar çadırı kurdu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Şakir Efendi Şehir Meydanı'na kurulan iftar çadırında her gün bir hayırseverin desteği ile 500 kişiye iftar yemeği verileceğini söyledi.

Ramazan ayının ilk iftarını kendisinin vereceğini aktaran Ekinci, "Ramazan birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın arttığı bir aydır. Bu mübarek ayda imkanı olmayan vatandaşlarımızın faydalanması için 500 kişinin rahatlıkla iftar yemeğini yiyebileceği çadırımızı hizmete sunuyoruz. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı ramazan ayının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyoruz." dedi.