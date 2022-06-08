Sorgun Belediyesi "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı - Haberler

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Sorgun Belediyesi "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı

AA - Şahin Özmen - Güncel
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Sorgun Belediyesi 'El emeği eserleri ve pazarı' açıldı

Sorgun Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda üretilen ürünlerin satılacağı "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı.

Sorgun Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda üretilen ürünlerin satılacağı "El emeği eserleri ve pazarı" açıldı.

Şakir Efendi Meydanı'nda açılan pazarda birçoğu belediye tarafından açılan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan el işleri satışa sunulacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Halk Eğitim Merkezi ve belediye tarafından açılan kurslarda çok sayıda değişik ürünleri bulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Ekinci, kursiyerlerin el emeği göz nuru işlerini halkın beğenisine sunulduğunu belirterek, "Tablo, takı, el sanatları, kuru gıda, hediyelik ürün, bal, salça, gözleme, çeyizlik ve daha birçok ürün sergimizde yer almaktadır. Kursiyerlerimiz burada sattıkları ürünlerden az da olsa aile bütçesine katkı sağlayacaktır. Sergimizin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Ekinci, 4 gün sürecek pazarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

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