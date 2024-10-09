Üye Girişi
Haberler

Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimi Tokat'ta Başladı

Sorgum Sudan Otu Melezi Üretimi Tokat'ta Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE programı kapsamında Tokat'taki besicilere destek amacıyla hayata geçirilen 'Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' ile yem maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Yüksek verim elde edilen ürün ile hayvancılığın gelişmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" ile Tokat'taki besicilere destek sağlandı.

Pazar ilçesinde temmuzda 3 çiftçiye ait 10 dekar arazide buğday hasadı sonrası ikinci ürün olarak ekilen ve yüzde 75 tohum hibeli proje kapsamında yem yapımında kullanılan, mısır yaprağına benzeyen "sorgum sudan otu melezi"nin hasadı gerçekleştirildi.

Yem maliyetlerinin düşürülmesi, besicilerin kar marjının artırılması ve böylelikle hayvancılığın gelişmesi hedeflenen projede, suya, gübreye ve tohuma daha az ihtiyaç duyan bitkiden dekar başına 7 ton ürün elde edildi.

Yüksek verim elde edilen ürünün yaygınlaştırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Pazar Kaymakamı Ömer Niğdelioğlu, Tokat Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ümit Ok, İl Çayır Mera Şube Müdürü Selver Tali, Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, Taşlık köyünde Seyfi Yatkın'a ait 4 dekar arazide ekili olan ürünün hasat programına katıldı.

Hasat edilen "sorgum sudan otu melezi"ni inceleyen yetkililer, diğer çiftçilere bu ürünü ekmeleri konularında tavsiyede bulunarak teşvik ve desteğin verileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Güncel Sudan Tarım tokat

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Erken seçim çağrıları devam ederken son ankette çarpıcı sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 9 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? Bilmeden domuz eti yemek haram mıdır? Domuz eti haram mı, sağlığa zararlı mı? (Hangi ayette geçiyor?) Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması! Domuz eti kullanıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı, Ankara'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.