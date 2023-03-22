Soran Class ile Irak'ta Modanın Bir Numaralı Tercihi: Türk Ürünleri
Güncel Haberler
Irak'ta küçük yaşlarda sektöre girerek işlerini büyüten Diler Aziz'in markası Soran Class, Türk ürünlerini Irak'ta satışa sunarak müşteri memnuniyetini günden güne büyütüyor.
Irak, coğrafi konumu ve tarihi geçmişi nedeniyle birçok farklı kültürü barındıran bir ülkedir. Bu kültürler arasında Türk kültürü de önemli bir yer tutar. Özellikle son yıllarda, Irak'ta moda dünyasında Türk ürünleri popüler hale gelmiştir. Bu popülerliğin arkasındaki en önemli nedenlerden biri de Soran Class adlı moda markasının Irak'ta yarattığı etki olarak karşımıza çıkmaktadır.
Soran Class'ın Irak'ta popüler hale gelmesindeki bir diğer faktör de markanın sosyal medya kullanımıdır. Soran Class, Instagram gibi sosyal medya platformlarında aktif olarak varlığını sürdürerek, Iraklı müşterilere ürünlerini tanıtmakta ve satışlarını arttırmaktadır. Ayrıca, Soran Class'ın Irak'ta birçok satış noktası bulunmaktadır. Bu satış noktaları, Iraklı tüketicilere markanın ürünlerini kolayca satın alma imkanı sunmaktadır. Sosyal medyada birçok takipçisi bulunan marka, insanlar tarafından sevilerek takip ediliyor.
Gerek coğrafi yakınlık gerekse de ürünlerin kalitesi sebebi ile Irak'ta Türk modasına ilgi her geçen gün artıyor. Soran Class adlı markanın Irak'ta moda dünyasında popüler hale gelmesindeki faktörler arasında markanın kalitesi, şıklığı, modern tasarımları ve sosyal medya kullanımı yer almaktadır. Iraklı tüketiciler, Soran Class ürünlerini tercih ederek, Türk modasına olan ilgilerini göstermektedirler.
Kısa sürede markasını büyüten Soran Class'ın kurucusu Diler Aziz, marka misyonunun en büyük parçasının müşteri memnuniyeti olduğunu belirterek bu şekilde ilerleyeceklerini ve müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutacaklarını vurguladı.