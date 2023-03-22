Soran Class ile Irak'ta Modanın Bir Numaralı Tercihi: Türk Ürünleri

Irak, coğrafi konumu ve tarihi geçmişi nedeniyle birçok farklı kültürü barındıran bir ülkedir. Bu kültürler arasında Türk kültürü de önemli bir yer tutar. Özellikle son yıllarda, Irak'ta moda dünyasında Türk ürünleri popüler hale gelmiştir. Bu popülerliğin arkasındaki en önemli nedenlerden biri de Soran Class adlı moda markasının Irak'ta yarattığı etki olarak karşımıza çıkmaktadır.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLİYOR

Soran Class'ın Irak'ta popüler hale gelmesindeki bir diğer faktör de markanın sosyal medya kullanımıdır. Soran Class, Instagram gibi sosyal medya platformlarında aktif olarak varlığını sürdürerek, Iraklı müşterilere ürünlerini tanıtmakta ve satışlarını arttırmaktadır. Ayrıca, Soran Class'ın Irak'ta birçok satış noktası bulunmaktadır. Bu satış noktaları, Iraklı tüketicilere markanın ürünlerini kolayca satın alma imkanı sunmaktadır. Sosyal medyada birçok takipçisi bulunan marka, insanlar tarafından sevilerek takip ediliyor.

IRAK'TA TÜRK MODASINA İLGİ BÜYÜK

Gerek coğrafi yakınlık gerekse de ürünlerin kalitesi sebebi ile Irak'ta Türk modasına ilgi her geçen gün artıyor. Soran Class adlı markanın Irak'ta moda dünyasında popüler hale gelmesindeki faktörler arasında markanın kalitesi, şıklığı, modern tasarımları ve sosyal medya kullanımı yer almaktadır. Iraklı tüketiciler, Soran Class ürünlerini tercih ederek, Türk modasına olan ilgilerini göstermektedirler.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE

Kısa sürede markasını büyüten Soran Class'ın kurucusu Diler Aziz, marka misyonunun en büyük parçasının müşteri memnuniyeti olduğunu belirterek bu şekilde ilerleyeceklerini ve müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutacaklarını vurguladı.