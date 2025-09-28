Haberler

Sopayla Araç Sürücülerini Tehdit Etti, Gözaltına Alındı
Ankara'da elinde sopa ile diğer araç sürücülerini tehdit eden E.Ç. isimli sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Protokol Yolu üzerinde gerçekleşti.

ANKARA'da Protokol Yolu üzerinde elinde sopa ile araçların güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Eli sopalı zorbanın diğer sürücüleri tehdit ettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 26 Eylül 2025'te meydana geldi. Esenboğa istikametinde ilerleyen 06 FAF 793 plakalı otomobil sürücüsü, elinde sopa ile diğer araç sürücülerini tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün E.Ç. olduğunu belirledi. Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. E.Ç. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

E.Ç.'nin sopayla trafiği tehlikeye attığı anlar ise diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
