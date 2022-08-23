Son dakika yerel: Esenyurt'ta taşlı, sopalı taksimetre kavgası kamerada

Son dakika haberler: Esenyurt'ta taşlı, sopalı taksimetre kavgası kamerada Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında kavga çıktı, o anlar kameraya yansıdı Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta taşlı, sopalı taksimetre kavgası kamerada

Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında kavga çıktı, o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir taksici ile Afrika uyruklu yolcular arasında ücret nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya taksicinin arkadaşının da katılmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran taraflar, taksi içerisindeki müşterinin bağırışlarına ve çocuk yolcuya da aldırmadı. Uzun bir süre birbirlerine saldıran şahıslar, bir süre sonra ayrılırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.