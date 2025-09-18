Sopa ile Darbeden Şüpheli Yeniden Gözaltında
Adana'da sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle iki çocuğu döven C.T., ailenin itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı. Sorgu işlemleri devam ediyor.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Adana'da sokakta oynayan H.G. (6) ile ağabeyi B.G.'yi (10), gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbedip, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.T., ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyete götürülen C.T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
