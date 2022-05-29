Sony, otomobil sektöründe kartları yeniden dağıtıyor! - Haberler

Son dönemde elektrikli otomobil devrimi yaşanan otomotiv sektörüne gün geçtikçe yeni oyuncular da katılıyor. Otomotiv sektörüne adım atan şirketlerden bir tanesi ise Sony. Vision-S 01 ve Vision-S 02 konsept modelleri ile bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösteren marka, teknolojisiyle de öne çıkma hedefinde.

Sony piyasayı ele geçirmek istiyor!

Otomotiv sektörü her geçen gün gelişirken Sony de bundan pay almak istiyor. Akıllı telefon ve oyun konsolunun ötesine geçmek isteyen şirket, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojisi konusunda da iddialı. Sony bu hedef doğrultusunda 2025 yılına kadar dünyanın en büyük 20 küresel otomotiv firmasının en az 15'ine görüntüleme sensörleri sağlamayı planlıyor.

Sony'nin elektrikli otomobillerini inceledik!

Sony, son olarak Honda ile anlaşarak ortak otomobil geliştireceğini duyurmuştu. Bu konudaki kararlılığını gösteren marka, elektrikli ve otonom araçlar için büyük önem taşıyan sensörleri sağlamak istediğini de açıkladı.

Sony'nin görüntüleme ve algılama bölümünün başkanı Terushi Shimizu, Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

2025 mali yılına kadar en büyük 20 küresel otomobil üreticisinin yüzde 75'i ile otomotiv görüntüleme sensörleri konusunda birlikte çalışmayı umuyoruz

Yönetici, bu 20 şirketin 3 yıl içerisinde dünyada satılacak olan otomobillerin yüzde 80'ini üreteceklerini de sözlerine ekledi. Ancak bu rakam için hazır olduklarını dile getiren yönetici, Sony'nin 2021-2023 döneminde görüntüleme sensörleri için 900 milyar yen ( 7 milyar dolar) harcamayı planladığını duyurdu.

Pandemide büyük tedarik sıkıntıları yaşayan şirketlerin daha güvenilir tercihlere odaklanması muhtemel görünüyor. Shimizu, Sony'nin Japonya'da 7 milyar dolarlık bir çip fabrikası kurmak için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ile ortak bir yatırım yaptığını da açıkladı. Ayrıca yarı iletken tedariklerini güvence altına almak için işbirliğini derinleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Otomotiv sektöründe yapacağı bu atılım Sony'nin bulunduğu diğer sektörlere olumsuz yansımayacak. Firma, yatırımcılarına PlayStation 5 konsolunun üretimini artıracağını ve oyunları daha da çeşitlendireceğini söyledi.

Sony ilerleyen süreçte önemli bir büyümeye gidecek gibi görünüyor. Peki siz Sony ve otomobil sektöründeki yatırımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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