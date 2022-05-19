Sony LinkBuds S duyuruldu: İşte özellikleri - Haberler

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Sony LinkBuds S duyuruldu: İşte özellikleri

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Sony LinkBuds S duyuruldu: İşte özellikleri

Sony geçen ay tanıttığı LinkBuds modelinin ardından ikinci kulakiçi kulaklık ile karşımıza çıktı. İşte Sony LinkBuds S özellikleri ve fiyatı!

Apple'ın AirPods modelini piyasaya sürmesi ile popüler hale gelen kulakiçi kulaklıklara her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda tanıtımı gerçekleştirilen ürünlerden birisi de Sony LinkBuds S oldu. 4,8 gram ağırlık ile oldukça hafif olan kulaklık, üç farklı renk seçeneğine sahip.

Sony LinkBuds S özellikleri ve fiyatı

199 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan kulaklığın renk seçenekleri beyaz, siyah ve bej olarak açıklandı. Sony'nin yüksek kaliteli LDAC Bluetooth codec'ini destekleyen kulaklıkta, kullanıcının çevresini duyabilmesi için bir ortam modu bulunuyor.

Ortam modu bulunma sebebi, birçok kişinin tahmin edebileceği üzere ANC yani gürültü engelleme özelliğinin de bulunuyor olması.

Sony LinkBuds

Gürültü engelleme özelliği aktif haldeyken yaklaşık 6 saat pil ömrüne sahip olan LinkBuds S şarj kutusunu da hesaba kattığımızda toplam 20 saate kadar pil süresi sunuyor. Suya dayanıklılık için IPX4 sertifikası da bulunuyor. Sony serinin ilk ürününü yani LinkBuds modelini geçtiğimiz ay kullanıcı karşısına çıkarmıştı.

WF-LS900N model koduna sahip olan kulaklık, şarj kutusu ile birlikte toplam 45 gram ağırlığa sahip. Boyutları dikkate alındığında pil süresi oldukça etkileyici olan kulaklığın şarj kutusunda USB-C portu yer alırken, 5 dakikalık şarj ile 1 saat oynatma süresi sunulabiliyor.

Sony, 20Hz-20kHz frekans tepkisi ve yüksek çözünürlüklü ses için LDAC desteği sunuyor.

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