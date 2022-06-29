Sony INZONE H9 oyuncu kulaklığı inceleme!

PlayStation 5 Tempest 3D AudioTech ses donanımına sahip olduğu için, Sony'nin sadece konsollar için üretmiş olduğu Pulse 3D kulaklığı biz konsol oyuncularını gerçekten mutlu etmişti. Ancak hepimizin de bildiği gibi Pulse 3D sadece konsollar için uygundu. Sony INZONE H9 inceleme videomuz ile sizlerleyiz.

Sony, oyun severlerin bu şikayetlerini ciddiye almış olacak ki INZONE isimli yeni bir seri ile piyasada tekrardan boy gösterdi. Popüler teknoloji şirketi bugün itibariyle "INZONE" isimli yeni oyun donanım markasının yeni ürünlerini tanıttı. İşte karşınızda INZONE H9, INZONE H7 ve INZONE 3 modelleri!

Sony INZONE H9 inceleme!

Pulse 3D ile benzer renk şeması ile hayatımıza giren yeni H serisi bu üç yeni kulaklıkla hayatımıza giriyor. Pulse H3 modeli kablolu ve USB-C bağlantı noktasıyla gelirken, H7 ve H9 modeli ise kablosuz. USB dongle ile bağlantı kurulabilen bu iki model 360 derecelik mekansal ses desteği ile geliyor. Sizler için bu üç modeli de incelediğimiz videonun linkini aşağıda bulabilirsiniz.

360 mekansal ses desteği ile gelen bu üç model bu teknolojiyle birlikte bilgisayar kullanımlarında karşı tarafın konumunu duymanızı destekleyecek donanımlara sahip. Kulaklık yastıklarına baktığımızda ise bir fark bizleri bekliyor. INZONE H9 modeli rahat sentetik bir deriden oluşurken, H7 ve H3 modelinin ise rahat pürüzsüz plastikten üretildiğini görüyoruz. Kafa yastığında ise rakiplerine göre bir nebze daha hafif olan INZONE H modelleri, kalın ve geniş bir kafa yastığı ile geliyor.

Her üç model de aktif gürültü engelleme ve yüksek kalite boom mikrofon mevcut. Mikrofon sesini kapatmak için ise mikrofonu geriye doğru itmeniz yeterli olacaktır. Mikrofonlarda ayrıca Discord sertifikası da mevcut. Oyun için optimize edilmiş akustik tasarımla birlikte INZONE oyun kulaklıklarında, Sony'nin müzik kulaklıklarında ki teknolojilerden yararlanılmış.

Sony INZONE modellerinin çift gürültü sensörü teknolojisi

Çift gürültü sensörü ile birlikte gelen bu kulaklıklar ile oyun oynarken dışarıdan gelen ve rahatsız edici olarak tabir ettiğimiz bilgisayar fanı, buzdolabı gibi sesler engellenmiş olacak. H9 modelinde ise bulunan NC/AMB anahtarı ile birlikte ortam sesi modunu aktif hale getirerek, duymanız gereken örneğin kapı sesi gibi sesleri duymanızı sağlayacak.

Şarj olarak baktığımızda ise H9 ve H7 modelleri 10 dakika hızlı şarj ile 1 saat boyunca oyun oynamanıza imkan sunuyor. Batarya sürelerine baktığımızda ise H7 modeli yaklaşık olarak 40 saatlik bir oyun deneyimi sunarken, H9 modeli ise NC modu kapalıyken 37 saatlik bir deneyim sunuyor. Ayrıca INZONE H modeli kulaklıklarınızı şarj ederken kullanabilirsiniz.

Peki ya sizlerin bu üç model ile ilgili düşünceleri nelerdir? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında bekliyoruz.

Shiftdelete / Güncel