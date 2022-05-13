Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları! - Haberler

Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!
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Sony, geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede popüler PS4, PS5 ve PS VR oyunlarına yer verildi.
Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini paylaştı. PS Store'dan elde edilen bu veriler, nisan ayını kapsıyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, iki platformda da üst sıralarda karşımıza çıktı. Öte yandan şirket; PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.
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En çok indirilen PlayStation oyunları
Nisan ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinin zirvesinde aynı ay içerisinde çıkış yapan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bulunuyor. Oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Lego temalı yapımı, şubat ayında karşımıza çıkan Elden Ring takip ediyor. Listenin devamında öne çıkan yapımların diğerleri ise Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7 ve WWE 2K22 oldu.
Listenin tamamı ise şöyle;
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
ELDEN RING
Cyberpunk 2077
GRAN TURISMO 7
WWE 2K22
Star Wars Jedi: Fallen Order
F1 2021
Grand Theft Auto V
Among Us
It Takes Two
Tiny Tina's Wonderlands
NBA 2K22
Kena: Bridge of Spirits
Horizon Forbidden West
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
FAR CRY 6
Metro Exodus
Call of Duty: Vanguard
FIFA 22
The Elder Scrolls Online
Nisan ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları listesinde de zirve değişmiyor. Star Wars: The Skywalker Saga'nın en üst sırada yer aldığı listenin ikincisi 2013'te çıkışını gerçekleştiren ve oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunan GTA V. Devamında ise Minecraft, ELDEN RING ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımlar karşımıza çıktı.
Listenin tamamı ise şöyle;
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Grand Theft Auto V
Minecraft
ELDEN RING
Red Dead Redemption 2
Tekken 7
F1 2021
Little Nightmares
Ace Combat 7: Skies Unknown
The Crew 2
The Last of US Part II
NBA 2K22
Among Us
Horizon Zero Dawn
A Way Out
Need for Speed Heat
Call of Duty: Modern Warfare
Monopoly Plus
Batman: Arkham Knight
WWE 2K22
En çok indirilen PS VR oyunları
Beat Saber
Job Simulator
Moss: Book II
Batman: Arkham VR
VR Ping Pong Pro
SUPERHOT VR
Stride
Vader Immortal: A Star Wars VR Series
Swordsman VR
Wanderer
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.