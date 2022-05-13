Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları! - Haberler

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Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Shiftdelete - Güncel
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Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Sony, geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listede popüler PS4, PS5 ve PS VR oyunlarına yer verildi.

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini paylaştı. PS Store'dan elde edilen bu veriler, nisan ayını kapsıyor. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, iki platformda da üst sıralarda karşımıza çıktı. Öte yandan şirket; PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

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En çok indirilen PlayStation oyunları

Nisan ayının en çok indirilen PlayStation 5 oyunları listesinin zirvesinde aynı ay içerisinde çıkış yapan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bulunuyor. Oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Lego temalı yapımı, şubat ayında karşımıza çıkan Elden Ring takip ediyor. Listenin devamında öne çıkan yapımların diğerleri ise Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7 ve WWE 2K22 oldu.

Listenin tamamı ise şöyle;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

ELDEN RING

Cyberpunk 2077

GRAN TURISMO 7

WWE 2K22

Star Wars Jedi: Fallen Order

F1 2021

Grand Theft Auto V

Among Us

It Takes Two

Tiny Tina's Wonderlands

NBA 2K22

Kena: Bridge of Spirits

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

FAR CRY 6

Metro Exodus

Call of Duty: Vanguard

FIFA 22

The Elder Scrolls Online

Nisan ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları listesinde de zirve değişmiyor. Star Wars: The Skywalker Saga'nın en üst sırada yer aldığı listenin ikincisi 2013'te çıkışını gerçekleştiren ve oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunan GTA V. Devamında ise Minecraft, ELDEN RING ve Red Dead Redemption 2 gibi yapımlar karşımıza çıktı.

Listenin tamamı ise şöyle;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Grand Theft Auto V

Minecraft

ELDEN RING

Red Dead Redemption 2

Tekken 7

F1 2021

Little Nightmares

Ace Combat 7: Skies Unknown

The Crew 2

The Last of US Part II

NBA 2K22

Among Us

Horizon Zero Dawn

A Way Out

Need for Speed Heat

Call of Duty: Modern Warfare

Monopoly Plus

Batman: Arkham Knight

WWE 2K22

En çok indirilen PS VR oyunları

Beat Saber

Job Simulator

Moss: Book II

Batman: Arkham VR

VR Ping Pong Pro

SUPERHOT VR

Stride

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Swordsman VR

Wanderer

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listelerdeki hangi oyunları oynuyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Münir Karaloğlu, PlayStation 4, oyunlar, Sony, Güncel, Haberler

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