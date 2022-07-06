Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eşine beraat

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisinden aldığı vekaletnameyle arsasını izinsiz olarak sattığı ve parasını vermediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Karlı'nın şikayetiyle Yüncü'nün de aralarında olduğu üç kişi hakkında soruşturma yapılmış ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi Songül Karlı ve sanıklar katılmazken; taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI ESKİ EŞE CEZA İSTEMİŞTİ

AVUKATLARI BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

ÜÇ SANIĞA DA BERAAT VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Ali Barbaros Ataç hakkında atılı suçu işlediklerine dair soyut iddia dışında mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Sanık Metin Yüncü hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına hükmedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel