Songda Tayfunu, Çin'in Doğusuna Rüzgar ve Yağmur Taşıyacak - Haberler

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Songda Tayfunu, Çin'in Doğusuna Rüzgar ve Yağmur Taşıyacak

Songda Tayfunu, Çin'in Doğusuna Rüzgar ve Yağmur Taşıyacak

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, bu yılın beşinci tayfunu olan Songda'nın Çin'in doğusuna yaklaşmasıyla birlikte Jiangsu, Zhejiang ve Shanghai'da bu hafta sonu sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, bu yılın beşinci tayfunu olan Songda'nın Çin'in doğusuna yaklaşmasıyla birlikte Jiangsu, Zhejiang ve Shanghai'da bu hafta sonu sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın Okinawa vilayetindeki Naha şehrinin 540 kilometre kuzeydoğusundaki sularda Cuma günü (yerel saatle) 14.00'te görülen tayfunun saatte 35 ila 40 kilometre hızla kuzeybatıya doğru hareket edeceği belirtildi. Songda'nın Cuma akşamı Doğu Çin Denizi'ne hareket etmesi ve Cumartesi gecesi yoğunluğu yavaşça azalırken kuzeye doğru hareket etmeye başlaması bekleniyor. Doğu Çin Denizi, Sarı Deniz ve doğudaki kıyı bölgelerinin büyük kısmı tayfundan etkilenirken, önümüzdeki üç gün boyunca da bu bölgelerde fırtınalar görülecek, Jiangsu, Shanghai ve Zhejiang'ın bazı kesimlerine de Cumartesi'den Pazar'a orta ila şiddetli yağışlar düşecek.

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Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Güncel Haberler

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