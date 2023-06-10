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Söndürülmeyen sigara izmariti yangına sebep oldu

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde söndürülmeyen sigara izmariti evde yangında sebep oldu. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı.

Söndürülmeyen sigara izmariti yangına sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde söndürülmeyen sigara izmariti evde yangında sebep oldu. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı.

Yangın, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Battalgazi Caddesi Havari Sokakta bulunan 7 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balkonda sigara içen ev sahibi, izmariti söndürmeden kül tablasına koyarak içeri girdi. Kısa bir süre sonra kitapların üstüne devrilen kül tablası, sönmeyen izmarit sebebiyle yangına sebep oldu. Yangını gören ev sahibi 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkon kapısına sirayet eden yangını söndürdü. Evde bulunan kadın ve bir çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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