Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Söndürülmeyen Sigara Evi Yaktı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yanık unutulduğu sanılan sigaradan çıkan yangın, 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatı katında, yanık unutulduğu sanılan sigaradan yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 22 yaşındaki Kaan Cihan'a sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı.

Ege Mahallesi, Fatisa Sitesi'ndeki bir apartmanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yanık unutulan sigaradan çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede dubleks olan çatı katını tamamen sardı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler, 1 saatte güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Turist rehberi olan anne ve babası şehir dışında olduğu için evde yalnız olduğu öğrenilen ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaan Cihan'a ise gerekli müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title