Söndürülmeyen Sigara Evi Yaktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatı katında, yanık unutulduğu sanılan sigaradan yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 22 yaşındaki Kaan Cihan'a sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı.

Ege Mahallesi, Fatisa Sitesi'ndeki bir apartmanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yanık unutulan sigaradan çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede dubleks olan çatı katını tamamen sardı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler, 1 saatte güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Turist rehberi olan anne ve babası şehir dışında olduğu için evde yalnız olduğu öğrenilen ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaan Cihan'a ise gerekli müdahale olay yerinde ambulansta yapıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.