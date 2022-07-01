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Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

Kırsal Ataeymir Mahallesi Hamzardı mevkisinde M.D.'ye ait arazide yapılan sondaj çalışması sırasında Roma döneminden kaldığı değerlendirilen mezar steli bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde olan mezar steli, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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