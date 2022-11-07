Sonbaharın renkleri ile Nüzhetiye Şelalesi birleşti, eşsiz görüntüler ortaya çıktı Güncel Haberler Sonbaharın renkleri ile Nüzhetiye Şelalesi birleşti, eşsiz görüntüler ortaya çıktı Kocaeli'nin eşsiz güzellikleri arasında yer alan Nüzhetiye Şelalesi ile Sonbaharın renklerinin birleştiği görüntüler, izleyenleri mest ediyor. Sonbaharın renkleri ile Nüzhetiye Şelalesi birleşti, eşsiz görüntüler ortaya çıktı KOCAELİ - Kocaeli'nin eşsiz güzellikleri arasında yer alan Nüzhetiye Şelalesi ile Sonbaharın renklerinin birleştiği görüntüler, izleyenleri mest ediyor. Özellikle yaz aylarında, İstanbul, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Bursa gibi illerden yüzlerce kişiyi ağırlayan Nüzhetiye Şelalesi ve yürüyüş parkurunda, bugünlerde sonbaharın eşsiz renk cümbüşü göze çarpıyor. Yaz ayları kadar olmasa da, sonbaharın en güzel renklerini görmek ve o anları kayıt altına almak isteyen fotoğraf tutkunları, hafta sonları soluğu Gölcük ilçesinde alıyor. Birbirinden güzel fotoğraf ve videoların objektiflere yansıdığı bölgede, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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