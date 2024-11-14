Sonbaharın Renkleri Fotoğraf Tutkunlarını Bitlis'te Buluşturdu

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl renklerine bürünen Bitlis'in Hizan ilçesindeki köyler, farklı illerden gelen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu ve asırlık taş evleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri misafir eden ilçe, sonbaharda da fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Doğal güzellikleri ve taş evleri görüntülemek için Uzuntaş, Karabastı ve Sarpkaya köylerini ziyaret eden 60 fotoğrafsever, güz mevsiminin doğaya hakim olan renklerini fotoğrafladı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Kılıçoğlu, bölgenin fotoğraf turizmine kazandırılması için geziler düzenlediklerini söyledi.

Bölgeyi çok beğendiklerini belirten Kılıçoğlu, "Diyarbakır, Van ve Bitlis'ten fotoğrafçılarla buraya geldik. Sadece sonbahar değil yaşamın içinden fotoğraflar da çektik. Eşsiz kareler yakaladık. Burası artık önemli rotalarımızdan biri olacak." dedi.

Mehmet Sıddık Demir ise "Burası dört mevsim gezilebilecek, doğası fotoğraflanabilecek bir yer. Her mevsim gelmeyi düşünüyoruz. Taş ve kerpiç evler, doğal yaşam çok iyi. Buradaki doğal güzelliklerin korunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan gelen Sümeyye Şimşek de sonbahar renklerinin hakim olduğu köyleri fotoğrafladıklarını dile getirerek, bölgede fotoğraf çekmek isteyenler için iyi mekanların olduğunu kaydetti.