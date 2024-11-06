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Sonbahar Renkleriyle Porsuk Çayı'nın Güzelliği

Sonbahar Renkleriyle Porsuk Çayı'nın Güzelliği
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Eskişehir'in Porsuk Çayı çevresi, sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla güzel bir manzara sunuyor. Kanlıkavak Parkı, yürüyüş ve bisiklet için ideal bir alan haline gelirken, çayın sakin atmosferi ve çevresindeki ağaçların renk değişimi etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Eskişehir kent merkezini adeta ikiye bölen Porsuk Çayı'nın çevresi, sonbaharın renkleriyle ayrı güzelliğe büründü.

Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinin sınırını oluşturan çayı süsleyen yeşil alanlara, sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hakim oldu.

Çayın yanında yer alan ve sonbaharın güzelliklerini yaşatan Kanlıkavak Parkı, yürüyüş yapmak, bisikletle gezmek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerden ilgi görüyor.

Porsuk Çayı'nın dinginliği ve çevresindeki söğüt, kestane, çınar ağaçlarının yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan manzaralar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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