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Sonbahar Güzelliği Erzincan Dağlarında

Sonbahar Güzelliği Erzincan Dağlarında
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Erzincan'da sonbaharın gelişiyle dağlarda ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları Fatih Civan ve Emre Ekinci, Aygır Gölü ve Dumanlı yaylasında muhteşem sonbahar manzaralarını görüntüledi.

ERZİNCAN'a sonbaharın gelmesiyle dağlarda ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Sonbahar güzelliği objektife yansıdı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Keşiş Dağları eteğinde yer alan 2 bin 850 rakımdaki Aygır Gölü ve Refahiye ilçesi Dumanlı yaylasında sonbahar güzelliği, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından görüntülendi. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Ekinci Fatih

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