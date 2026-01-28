Haberler

Hindistan'da tatil beldesindeki yerleşim yerlerinin yakınından geçen çığ paniğe sebep oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ, Sonamarg tatil beldesinde paniğe yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yetkililer çığ riski konusunda uyarılarda bulundu ve Srinagar Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal edildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil beldesi Sonamarg'da bina ve evlerin yakınından geçen çığ, paniğe neden oldu.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Ganderbal ilçesinde günlerdir süren yoğun kar yağışının ardından gece saatlerinde çığ meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan çığın, binaların yakınından hızla geçtiği ve panik yarattığı görüldü.

Yetkililer, çığın büyüklüğüne rağmen olayda can kaybı yaşanmadığını ve yapılarda herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

Esnaf da çığın oluşturduğu şiddetli rüzgarların bölgede hissedildiğini ancak yerleşim yerlerinin hasar almadığını ifade etti.

Olay, Cammu Keşmir'in yüksek kesimleri için yapılan "yüksek çığ riski" uyarılarının ardından yaşandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Srinagar Havalimanı'ndaki tüm uçuşların iptal edildiğini, ana kara ve demir yolu güzergahlarının da geçici olarak ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

Vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyaran yetkililer, kış koşullarının giderek ağırlaştığı bölgede, çığ riski bulunan alanlara girilmemesi ve yapılan uyarıların titizlikle takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha