Son Yağışlar Ayçiçeği Üretimini Artırdı: Trakya'da Çiftçinin Umudu

Son Yağışlar Ayçiçeği Üretimini Artırdı: Trakya'da Çiftçinin Umudu
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Son Yağışlar Ayçiçeği Üretimini Artırdı: Trakya'da Çiftçinin Umudu
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Trakya'da etkili olan son yağışlar, ayçiçeği ekimini hızlandırarak çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bu yıl ayçiçeği durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti.

Son yağışlar çiftçinin umudu oldu: Trakya'da ayçiçeğin gelişimi hız kazandı

Şaylan: "Ayçiçeği bu sene gerçekten ilimizde fevkalade durumu iyi"

KIRKLARELİ - Trakya'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber ayçiçeğin gelişimine hız kazandırdı.

Türkiye'nin tahıl ambarı Trakya'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber çiftçinin yüzünü güldürdü. Bununla birlikte Trakya'da ayçiçeğin gelişimine hız kazandı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ayçiçeği ekiminin yüzde 90'nın tamamlandığını ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde 10 kilograma yakın bir yağış daha aldık. Ayçiçeği ekimi yaklaşık bir buçuk ay önce ekilmeye başlandı kademe kademe. Bir hafta öncesine kadar yüzde 90'ı ayçiçeği ekimin ilimizde bitirdik" dedi.

Son günlerde etkili olan yağışlarla beraber ayçiçeğine iyi geldiğini anlatan Şaylan, "Yağan yağışlarla beraber ilk ekilenler çok çok güzel oldu. Sonradan ekilenlerde gelen yağışlarla beraber homojen bir çıkış sağlandı. Ayçiçek ekildikten sonra geçen süre içerisinde gönlümüzün el verdiğince istediğimiz şekilde geldi. Şuanda ayçiçeğin durumu çok çok güzel" ifadelerini kullandı.

İklim krizinden kaynaklı yaşanan dolu ve don gibi olayların ayçiçeğini etkilemediğini söyleyen Şaylan, "İklim krizinden kaynaklanan yağış rejimindeki tutarsızlıklar bazen dolu bazen don bazen de aşırı yağıştan kaynaklanan sıkıntılarımız var mı var. Ama ayçiçeği için bunlar geçerli değil. Ayçiçeği bu sene gerçekten ilimizde fevkalade durumu iyi" şeklinde konuştu.

"Yeterince yağış olmadığı için barajlarımızın oranı bizi düşündürüyor"

Barajların doluluk oranına değinen Şaylan, "Yeterince yağış olmadığı için barajlarımızın oranı bizi düşündürüyor çok çok alt seviyelerde. Kırklareli Barajımızda 30 milyon metreküp su var barajımızda geçen sene bu 71 milyon metreküptü, Kayalı Barajımızda ise 5 milyon metreküp suyumuz kaldı geçen sene bu da 25, 30 milyon metreküp civarlarındaydı. Bu sular tehlikeli seviyelerde. Bu sene gerçekten kışın ve geçtiğimiz yazın kurak geçmesinden kaynaklanan su seviyelerinde düşüş var. Yeraltı sularını da etkiledi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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