Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi Bozuk etleri satamadan zabıtaya yakalandılarŞANLIURFA Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri ve marketlerde yaptığı denetimlerde yüzlerce tarihi geçmiş gıda ürününe el koydu. Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün ele geçirildi Bozuk etleri satamadan zabıtaya yakalandılar ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kasap, şarküteri ve marketlerde yaptığı denetimlerde yüzlerce tarihi geçmiş gıda ürününe el koydu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağılığını korumaya yönelik yaptığı denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim ve gıda mühendisleriyle birlikte yürütülen denetimde, zabıta ekipleri işyerlerinde tarihi geçmiş ürünlere rastladı. Yapılan detaylı incelemede 67 kilogram tavuk eti, 428 adet cips, 332 adet kek ve 137 adet bitki çayına el konuldu. Zabıta aracına konulan ürünler imha edilirken iş yerine cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği kaydedildi. İhlas Haber Ajansı / Güncel Haliliye Belediyesi Zabıta Sağlık Güncel Haberler

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