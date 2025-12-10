Haberler

Antalya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerinin Etiketlerinin Değiştirilerek Piyasaya Sürülmesi Engellendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını belirterek, ilgili işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürmeye hazırlanan işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde; bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettik. Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek; işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

