Son iş gününde inşaatın 12. katından düşerek hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde son iş gününde çalıştığı inşaatın 12. katından düşen 60 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak'ta bulunan bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Hasan Arslan, inşaatın 12. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek kalıp tahta parçalarının kopmasıyla birlikte aşağıya düştü. Arslan'ın yere düştüğünü gören iş arkadaşları ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son iş gününde hayatını kaybetti

İnşaattan düşerek hayatını kaybeden Hasan Arslan'ın işteki son günü olduğu ve iş bitiminde işten ayrılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.