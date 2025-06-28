Son İki Günde 150 Yangın: Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

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İletişim Başkanlığı, 27 ve 28 Haziran 2025 tarihlerinde ülke genelinde 68 orman ve 82 ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana geldiğini açıkladı. Yangınların 142’si kontrol altına alındı, 8 yangına müdahale sürüyor.

İLETİŞİM Başkanlığı, "27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde; 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 142'si hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde, 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

DEVAM EDEN YANGILARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İletişim Başkanlığı, "Riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır" ifadelerini kullanıldı.

Ayrıca İletişim Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman personeli, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halinde olunduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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