Son Haftada Türkiye'de 576 Orman Yangını Meydana Geldi

İLETİŞİM Başkanlığı, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle son 1 haftada yoğun orman yangınları yaşandığını ve 26 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 576 orman yangınının çıktığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Ocak 2025'ten bu yana 1295'i ormanlık alanda, 1720'si orman dışı alanda olmak üzere 3 bin 15 yangın meydana gelmiştir. Yangınlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşanmıştır. Bu zaman diliminde (26 Haziran-3 Temmuz) 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir. Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur" denildi.

'574 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Söz konusu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangının kontrol altına alındığı işaret edilerek, "Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8 bin 884 sortide 29 bin 575 ton su kullanmıştır. Ayrıca 25 bin personelimiz, 6 bine yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinalarından oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.